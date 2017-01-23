Звезды казахстанского шоу-бизнеса в поддержку Универсиады создали видеоролик

Казахстанские звезды решили поддержать видеороликом Универсиаду 2017. Слова артисты придумали на музыку группы «Каста».

Музыкальный видеоролик от казахстанских звезд в поддержку спортсменов, участвующих в Зимней Универсиаде, появился на просторах Казнета.

Автор идеи и текста песни — шоумен Арслан Джумаев.

В создании видеоролика приняли участие шоумены Кирилл Мейстер и Роман Миронов, певица Диана Шарапова, певец Марсель и композитор Турар Рахимберлин.

«В преддверии Универсиады в Казахстане я решил поддержать спортсменов и страну особым способом, записав видео вместе с моими коллегами. Так как Универсиада — это событие для молодежи, связанное с надеждами, мечтами и верой в лучшее, мелодию я выбрал быстро и стал писать стихи на трек «Каста» «Сочиняй мечты». Строки ложились легко, ведь делал я это с особым азартом и желанием», — рассказал шоумен.