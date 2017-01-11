Журналисты намерены контролировать расходование средств из фонда помощи пострадавшим в Шахане

Карагандинские журналисты обратились к акиму Шахтинска и директору фонда помощи пострадавшим с просьбой включить их в попечительский совет, передает informburo.kz.

Журналисты Карагандинской области предложили включить их в попечительский совет, контролирующий расходование средств общественного фонда, созданного в помощь пострадавшим. По данным управления внутренней политики области, только за неделю в фонд поступил 41 млн тенге.

«Не сказать, что мы не доверяем попечительскому совету и власти, но, судя по тому, как много людей по всему Казахстану откликнулись на эту беду, ожидается большое поступление финансовых средств», – отметила выдвинутый журналистами кандидат в попечительский совет Асель Жетписбаева.

Средства продолжают прибывать из разных источников – государственных органов, финансовых институтов, от меценатов. Денег уже должно хватить на покупку жилья шаханцам взамен того, которое разрушил взрыв. Но за установленную модульную котельную тоже придётся возвращать деньги. И пока непонятно, из каких средств: за счёт общественного фонда или резерва области.

«С учётом того, что во время взрыва снесло четыре квартиры, и две семьи из того подъезда по психологическим причинам отказываются заселяться в свои квартиры, требуется покупка шести квартир. Понятно, что им требуется мебель, бытовая техника, всё то, что они потеряли. Требуется уголь для новой модульной котельной. Хотелось бы знать, что эти деньги направляются конкретно в помощь пострадавшим и не уйдут на нужды, которые можно финансировать из другого источника», – подчеркнула журналист.

Демонтаж здания в долг проводят предприниматели, которые ещё сами не знают, кто будет с ними рассчитываться за работу: власти или неравнодушные казахстанцы. Словом, вопросов много. Именно поэтому журналисты просят включить две кандидатуры из представителей СМИ в попечительский совет, чтобы процедура расходования средств фонда была прозрачной.

В помощь пострадавшим шаханцам депутаты Мажилиса перечислили свой однодневный заработок. Цеснабанк решил отменить празднование 25-летнего юбилея и вместо этого отправить 25 млн тенге в помощь пострадавшим в Шахане.

Частичное обрушение многоэтажного дома в посёлке Шахан Карагандинской области произошло в ночь на 2 января. Трагедия унесла жизнь девятерых людей.