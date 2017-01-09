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Жительница Караганды пыталась пронести в тюрьму мобильник в подошве кроссовка

Мурат Мусин 1 час назад Комментировать 2

Жительница Караганды пыталась пронести в тюрьму мобильный телефон Micromax, зарядное устройство и две SIM-карты. Все эти запрещенные предметы женщина искусно спрятала в подошвах кроссовок.

Как сообщил сотрудник департамента Комитета уголовно-исполнительной системы Карагандинской области Есимжан Байтасов, запрещенные предметы были обнаружены при тщательном осмотре в комнате приема передач учреждения АК-159/1.

«Между стелькой и твердой резиновой подошвой в левом спортивном кроссовке было обнаружено зарядное устройство к мобильному телефону. В правой обуви в подошву был спрятан телефон Micromax и две SIM-карты, — сообщил Байтасов. — Женщина признала вину».

Перед тем, как принимать посылку, сотрудники учреждения предупредили женщину об ответственности за передачу запрещенных предметов, однако она заверила, что ничего подобного не передает.

Теперь ей грозит ответственность в соответствии со статьей 481 Кодекса «Об административных правонарушениях».

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Автор: Мурат Мусин

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