Жители Караганды оплачивали бесплатные услуги службы спасения

С начала января карагандинцы заплатили за такие услуги четыре миллиона тенге.

С начала января карагандинцы оплатили четыре миллиона тенге за услуги частной фирмы ТОО «Служба спасения ЧС». Однако, как оказалось, компания дублирует ту помощь, которую государственные спасатели департамента по ЧС Карагандинской области оказывают бесплатно, передает Today.kz.

«Если сосульки висят в угрожающе большом объеме и их устранение не терпит отлагательств, поскольку при падении они могут повлечь причинение телесных повреждений гражданам, то государственный орган – департамент по ЧС поможет ликвидировать угрозу. Если дверь захлопнулась и человек не может попасть в квартиру, эти же спасатели оперативно приедут и помогут», — сообщили в пресс-службе ДЧС.

По официальным данным ТОО «Служба спасения ЧС», 50 тысяч граждан по 50 тысячам квитанциям перечислили 80 тенге. Таким образом, карагандинцы оплатили четыре миллиона тенге.

Начальник собственной безопасности ТОО «Служба спасения ЧС» Андрей Фридовский считает, что должна существовать и частная служба спасения.

«Есть услуги, которые департамент по ЧС не оказывает. Мы же оказываем широкий спектр услуг. Да, в квитанции закралась ошибка. По недоработке или из-за погрешности компьютера наша сумма 80 тенге автоматически включена в графу «Итого». Тем не менее это не трагично. Тот гражданин, который не хочет платить, может отнять эту сумму в уме и оплатить в банке сумму за комуслуги за минусом этих 80 тенге», — говорит Андрей Фридовский.

Председатель Общества защиты прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмагамбетов называет подобные действия незаконными.

«Служба спасения должна была разъяснить на собраниях, на встречах, какие именно услуги она будут оказывать людям за 80 тенге, а именно — кто будет выезжать к ним, каков штат службы спасения, каким образом нужно обращаться к спасателям за этими услугами – посредством телефонного звонка или письменно. Должно было быть разъяснение, в течение какого периода будут устранять проблему – один час, сутки или неделю. Нужно было объяснить, каким образом заключается с ними договор и какова процедура расторжения», — сказал Айтмагамбетов.

Карагандинцам, не желающим платить, закон предлагает написать заявление в «Единый расчетный центр оплаты коммунальных услуг» с требованием убрать эту графу из квитанций, поступающих на их имя.

«Разве нормально и справедливо, чтобы все 150 тысяч граждан тратили свое время, отпрашивались с работы и ехали в Единый расчетный центр, стояли в очереди и писали заявление? Кто и по какому праву создал эти неудобства и кто решает, какие услуги можно приписать в квитанциях горожанам?»— говорит Жаслан Айтмагамбетов.

Счет в квитанциях от службы спасения в Караганде

Карагандинцы возмутились появлением с 1 января в квитанциях счета от частной службы спасения, которая собирает с каждого потребителя на 80 тенге. Они посчитали, что спасатели получают доход незаконным путем. За эти 80 тенге частная фирма обещает в любое время открывать захлопнувшиеся двери, сбивать сосульки и обрезать деревья. Для тех, кто откажется, эти услуги будут платными согласно прайсу — от шести до 30 тысяч тенге. Однако многие горожане негативно отнеслись к такому нововведению, обвинив спасателей в обмане.