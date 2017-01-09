Жители аварийного дома в Шахане вернулись в свои квартиры

Построенная у аварийного дома котельная уже второй день обогревает дом.

«Модульную котельную уже подключили, свет тоже, тепло уже есть в квартирах, кое-где, правда, холодновато, но спускают воду, скоро всё нагреется. Люди уже вселились в свои квартиры. Единственное, в четвёртом подъезде полицейские ещё дежурят, потому что там идут работы по восстановлению», – сообщила пресс-секретарь акимата города Шахтинска Сайра Сагадиева.

Ранее сообщалось, что 7 января у аварийного дома в поселке Шахан на специальной отдельной площадке установлена и подключена модульная котельная мощностью 400 киловатт. Сотрудники областного акимата обещали, что полное подключение дома будет завершено 8 января.

Отметим, что с 4 января в регионе работает фонд по оказанию помощи пострадавшим в результате ЧС, открыт счет по оказанию помощи. Создан попечительский совет из числа представителей общественности поселка Шахан. Из этого фонда будут осуществляться выплаты пострадавшим, чьи квартиры и имущество были повреждены. Выплаты по возмещению затрат пострадавшим жителям дома фондом начнутся с 9 января. Также сообщалось, что в поселок поступает гуманитарная помощь.

Напомним, трагедия произошла в поселке Шахан близ города Шахтинска Карагандинской области вечером 1 января. В результате обрушения подъезда многоквартирного жилого дома погибли девять человек, в том числе малолетние дети.

Семьям погибших при обрушении дома в Шахане выплатят по миллиону тенге. Кроме того, всем жителям посёлка возместят причинённый ущерб.