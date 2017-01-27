Законность квитанций от службы спасения в Караганде проверяет прокуратура

Проверяется деятельность ТОО «Служба спасения ЧС» и действия ТОО «Единый расчетный центр оплаты коммунальных услуг».

Органы прокуратуры заинтересовались счетами от частной службы спасения, которые появились в квитанциях у жителей Караганды.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области, началась проверка законности действий ТОО «Служба спасения ЧС» и ТОО «Единый расчетный центр оплаты коммунальных услуг».

«Сотрудники прокуратуры района имени Казыбек би Караганды привлекли к этой работе сотрудников департамента по регулированию естественных монополий и специалистов департамента по защите прав потребителей. Дополнительная информация будет предоставлена позднее, по итогам проведенной работы», — сообщили в пресс-службе.

Счет в квитанциях от службы спасения в Караганде

Карагандинцы возмутились появлением с 1 января в квитанциях счета от частной службы спасения, которая собирает с каждого потребителя по 80 тенге. Они посчитали, что спасатели получают доход незаконным путем. За эти деньги частная фирма обещает в любое время открывать захлопнувшиеся двери, сбивать сосульки и обрезать деревья. Для тех, кто откажется, эти услуги будут платными согласно прайсу — от шести до 30 тысяч тенге. Однако многие горожане негативно отнеслись к такому нововведению, обвинив спасателей в обмане.

Часть услуг, оказываемых частной службой спасения, оказывается государственными спасателями департамента по ЧС абсолютно бесплатно. По официальным данным ТОО «Служба спасения ЧС», 50 тысяч граждан по 50 тысячам квитанций перечислили 80 тенге. Всего квитанции в Караганде получают 150 тысяч граждан. Таким образом, карагандинцы выплатили четыре миллиона тенге.