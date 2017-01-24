За отсутствие временной регистрации начнут штрафовать с середины марта

Казахстанцев без временной регистрации начнут штрафовать только через 2 месяца. Накануне стало известно, что проводить тотальную проверку МВД пока не готово. Специалисты ведомства всё ещё вносят изменения в законодательную базу.

Теперь прописаться в квартире, пусть даже съёмной, горожане должны до середины марта. А вот после каждого незарегистрированного ждет штраф почти в 16 тысяч. За повторное нарушение в течение года сумма вырастет ровно в два раза. Всего с начала 2017 по всей стране временно прописались почти двести сорок тысяч человек! Онлайн-услугой воспользовались свыше трех с половиной тысяч граждан. Так же стало известно, что зарегистрироваться по месту работы теперь уже никому нельзя. Прописаться на предприятии казахстанцам можно только при наличии у компании служебного жилья.