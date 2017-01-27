За футбольный клуб Караганды стали играть сербские игроки

В январе состав карагандинского «Шахтера» пополнили два сербских игрока, пишет sports.kz.

Марко Станоевич и Милан Стоянович уже выделились уверенной игрой в контрольных матчах команды из Шахтёрской столицы в Турции.

Милан Стоянович начинал свою профессиональную карьеру в Сербии в составе «Власины», после пробовал себя в бельгийском «Локерене», потом вернулся на родину и защищал цвета «Бежании», «Радника» (Сурдулица), «Раднички» (Свилайнац) и «Слоги». Футболист так же выступал в Боснии и Герцеговине за «Борац» (Баня Лука), а после вновь возвратился в Сербию, где играл уже за «Металац» (Горньи Милановац). В Суперлиге сербского чемпионата-2016/2017 «новобранец» «Шахтёра» успел провести 21 матч и забил 4 мяча.

Его земляк Марко Станоевич — уроженец городка Пирот, воспитанник знаменитой «Црвены Звезды». У себя на родине футболист начинал выступать за «Сопот» и «Рад», после защищал цвета «Лакташи» в Боснии и Герцеговине. Затем Марко играл в Молдове за «Шериф», в Азербайджане за «Симург» и даже в Саудовской Аравии за «Аль-Фатех». В свое время Станоевич играл в молодежной сборной Сербии U-21. Так же Марко — двукратный чемпион Молдовы и обладатель молдавского Суперкубка. В первой половине продолжающегося турнира Суперлиги чемпионата Сербии-2016/2017 футболист провел за «Рад» 17 матчей.