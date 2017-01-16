Хоккеист «Сарыарки» после матча спел хит Стаса Михайлова своим болельщикам (ВИДЕО)

Фанаты дружно подпевали и стоя аплодировали карагандинскому нападающему.

Неожиданный сюрприз для фанатов ХК «Сарыарка» после недавней победы над «Ижсталью» устроил нападающий команды Михаил Анисин.

После матча хоккеист взял микрофон и катаясь на льду исполнил песню российского исполнителя Стаса Михайлова «Без тебя». Попутно спортсмен призывал подпевать в такт композиции самих болельщиков, чем вызвал бурю эмоций на трибунах. Фанаты стоя приветствовали музыкальный порыв спортсмена. Стоит отметить, что у Анисина оказались на редкость выдающиеся вокальные данные.

Напомним, что 14 января в матче ВХЛ в Караганде «Сарыарка» обыграла ижевскую команду «Ижсталь» со счётом 3:1.