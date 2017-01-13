Взрыв котла в Шахане не пытались устранить даже после сигнальной защиты — СМИ

Взрыв котла в Шахане можно было предотвратить его охлаждением. В системе нагревательного аппарата было предусмотрено три этапа сигнальной защиты. Об этом «Astana TV» заявил директор фирмы по выпуску котлов в Шахтинске Вагиф Мавлеев.

«Кочегар должен в любом случае при возникновении осложнений в работе охладить котел. У него есть сигнальный клапан, есть аварийный клапан, расширительный бочок. Это все по очереди срабатывает. Если возникла внештатная ситуация он должен был максимально поработать над тем, чтобы исчез очаг нагревания. И потом проверить наличие воды в котле. Во всем будет разбираться следствие», — телеканал цитирует слова эксперта.

Мавлеев также отметил телеканалу, что компания производит котлы и выдает на них гарантию сроком на 18 месяцев. Сообщается, что на рынке фирма уже восемь лет, и это первое ЧП за все время. Эксперт подчеркнул, что жители самостоятельно устанавливают котлы и жалоб от них раньше не было. Между тем, в причинах произошедшего разбирается межведомственная комиссия, которая пока не дает комментариев.

Телеканал отмечает, что прояснить обстоятельства трагедии смог бы кочегар, дежуривший 1 января в котельной, однако рабочий скрывается, полиция ищет его уже 11 дней.

Напомним, трагедия произошла в поселке Шахан близ Шахтинска вечером 1 января. В результате обрушения подъезда многоэтажного дома погибли девять человек. Из-под завалов спасено пять человек, из них двое детей.