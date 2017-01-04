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Все многоэтажные дома с котлами отопления в Карагандинской области будут проверены

Надежда Рогозина 13 минут назад Комментировать 0

Эксперты Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития обследуют все многоэтажные дома в Карагандинской области, отапливающиеся котлами отопления, передает корреспондент Liter.kz.

Такое поручение дал 3 января на заседании оперативного штаба аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Оно прозвучало в связи с трагедией в поселке Шахан Карагандинской области.

«Необходимо обследовать все многоэтажные дома, имеющие автономные системы отопления и котельные, проверить работу их отопительных систем, а также провести дополнительный инструктаж технического персонала. Речь идет не только о поселке Шахан. Обследованию подлежат дома с аналогичными источниками тепла по всей Карагандинской области», — дал поручение аким области Нурмухамбет Абдибеков.

По информации директора Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития Жмагула Нугужинова, дом, в котором произошел взрыв котла, обследуется экспертами института.

Исходя из рекомендаций экспертов, будет принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации дома. Демонтаж разрушенной части будет возможен только после получения заключения Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития. Аким распорядился решить вопрос с компенсацией затрат владельцам техники, которые по собственной инициативе приняли участие в поисково-спасательных работах.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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