Временную регистрацию в онлайн-режиме можно будет оформить уже с 18 января

Даурен Абаев, Министр информации и коммуникаций, заявил, что пройти онлайн-регистрацию можно уже с завтрашнего дня.

-Сейчас всё успокоилось, всё решается аккуратно. Я вам скажу, из 100%, которые пришли и зарегистрировались, 50% пришли на постоянную регистрацию. То есть, это те люди, которые вообще жили без прописки. Онлайн-режим с сегодняшнего дня в тестовом режиме будет работать. Я думаю, наладится это всё, – поведал в интервью журналистам министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

-Если всё будет успешно протестировано, то онлайн-регистрацию мы сможем запустить в пилотном режиме уже завтра. Сейчас тесты идут, я сейчас приеду на работу, проверю, как работает, потом напишу об этом или опубликую, – заверил министр, а так же выразил соболезнование семьям погибших в ЦОНах.

-Мы соболезнуем, в первую очередь, близким. Необходимо отметить что мы подробно изучили этот инцидент. Человек находился за рабочим столом, сидел. Медицинская помощь была ему оказана сразу же. Насколько я знаю, сейчас выясняется, что человек был болен, — сказал Даурен Абаев.

По материалам informburo.kz.