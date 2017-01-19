Санаторий Жосалы
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Впервые в этом году Центр канис-терапии «Лапа помощи» проводит День открытых дверей в Караганде

Сабина 32 минуты назад Комментировать 4

Сфотографироваться с умными, добрыми и обаятельными собаками-терапевтами карагандинцы и гости города могут уже 22 января.

На мероприятии гости смогут не только познакомиться с мохнатыми терапевтами, но так же изучить основы ухода за животными и даже поиграть с собаками.

День открытых дверей в Центре канис-терапии «Лапа помощи» уже проводился два раза в прошлом году. И даже в зимнюю стужу гости продолжали прибывать.
Координатор Катерина Классен добавила, что дни открытых дверей планируется сделать ежемесячными.
Цель подобных акций — это, конечно же, популяризация канис-терапии и возможность пообщаться с необычными собаками взрослым и детям. Везде, где сотрудники Центра появлялись с различными акциями, горожане живо интересовались, когда можно придти пообщаться в Центр.
Но так как «Лапа помощи» сейчас физически не может принять поток всех желающих, сотрудники стали проводить такие дни, когда люди могут придти погладить и покормить собак, а дети могут избавиться от своих страхов и обучиться уходу за питомцами.
Сами канис-терапевты всегда не проч пообщатьься с гостями. Активные животные участвуют в веселых эстафетах с любящими порезвиться ребятами, с удовольствием принимают ласку и угощения.
День открытых дверей пройдёт с 11:00 до 17:00
Вход платный: Взрослым – 500 тг, детям – 200 тг. Все собранные средства пойдут на развитие центра.
Адрес Центра: г. Караганда, ул. Гоголя, 41, вход с торца здания.

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Автор: Сабина

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