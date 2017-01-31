Владелец похищенных в Караганде миллионов и бриллиантов оказался ректором вуза

Владельцем дорогих ювелирных изделий и яйца Фаберже оказался ректор Центрально-Казахстанской академии Бахтыбай Жунусов.

Потерпевший сейчас находится в командировке. Согласно информации в свободном доступе, Бахтыбай Жунусов с 1982 года работал в КарГУ имени Букетова. Прошел путь от преподавателя до декана юридического факультета. А с 1997 по 2012 год был ректором юридической академии «Фемида». Затем это учебное заведение вошло в Центрально-Казахстанскую академию, которую он и возглавил.

О нем также упоминается на сайте Управления образования Каркаралинского района в разделе «Наша гордость».

Напомним, в Караганде осуждены три молодых человека, похитившие деньги и драгоценности на два миллиона долларов из особняка ректора Центрально-Казахстанской академии в Караганде.

Как сообщили в Казыбекбийском районном суде Караганды, житель Астаны и двое молодых людей из Караганды перелезли через забор особняка в микрорайоне «Кунгей» и, отжав пластиковое окно, похитили наличными один миллион 160 тысяч долларов и ювелирные изделия, а также дорогостоящие часы. Общая сумма украденных драгоценностей составила 23 миллиона 120 тысяч тенге.

Один из них находился в следственном изоляторе Астаны. На тот момент мужчина был осужден на пять лет и шесть месяцев колонии за квартирную кражу в столице.

«Судья Жанат Егембердиева приговорила жителя Астаны к семи годам лишения свободы, но по совокупности с приговором суда Астаны назначила 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Второй участник процесса осужден на восемь лет, третий — на шесть лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии», — сообщили в Казыбекбийском районном суде.