Вернисаж «История любви» состоится в Караганде

Выставка мастеров классической живописи и концерт популярной классики пройдёт 25 января в Арт-клубе «Sadre».

В этом ярком мероприятии примут участие профессиональные вокалисты Калжан Темирбаев, Сергей Зубков и основатель школы классической гитары в Караганде Владимир Шакенов.

В вечерней программе — презентация выставки с участием известного искусствоведа и авторов живописных работ; а так же концерт, на котором прозвучат песни, ставшие популярной классикой, на испанском, итальянском, английском и русском языках.

Легендарные «Памяти Карузо», «Вечная любовь», «Скажите, девушки», Бессаме мучо» и другие любимые публикой произведения под переливчатое звучание классической гитары гарантируют — это будет яркое зрелище!

Подобные концерты и выставки в клубном формате — нетипичное явление для нашей серьёзной Караганды.

Касательно билетов можно узнать по номеру: 8 700 350 37 45.