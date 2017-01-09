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В Управлении здравоохранения Карагандинской области опровергли информацию об отравлении «Боярышником»

Мурат Мусин 53 минуты назад Комментировать 2

7 января в сети появилась информация о том, что два человека попали в больницу после употребления настойки «Боярышник». Двое молодых мужчин обратились за помощью еще в пятницу и были госпитализированы.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области опровергли данную информацию.

— Действительно, в Областной медицинский центр в отдел токсикологии были госпитализированы двое мужчин, однако, лабораторные исследования показали: отравление наступило не вследствие употребления настойки «Боярышник», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Управлении здравоохранения сказали, что мужчины отравились суррогатами алкоголя.
Напомним, массовое отравление людей косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт, произошло в декабре в Иркутской области России. Жертвами «Боярышника» там стали 76 человек, 123 человека пострадали.

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Автор: Мурат Мусин

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