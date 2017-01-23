В Темиртау вынесли приговор хулиганам, прострелившим глаза молодому парню

Темиртауский городской суд приговорил двоих жителей поселка Актау Карагандинской области к десяти и восьми годам лишения свободы. Суд проходил в закрытом режиме из-за того, что в нем фигурировали в качестве свидетелей несовершеннолетние девочки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на маму потерпевшего.

«Сегодня вечером в Темиртауском городском суде огласили приговор. Одного приговорили к десяти годам, а второго подсудимого к восьми годам лишения свободы. Они вроде не ожидали такого приговора, мать одного из них закатила истерику. Но я считаю, что приговор совсем не суровый. Основному подсудимому, который лишил зрения моего сына, можно было бы дать больше», — сообщила мама пострадавшего Клара Сулейменова.

Также женщина сообщила, что в закрытом процессе участвовали только ее сын и она. Остальных родственников к процессу не допустили в связи с тем, что в деле фигурировали несовершеннолетние девушки. По одной из версий, именно они стали причиной жестоких пыток над Бекзатом. Якобы один из подсудимых приревновал девушек к потерпевшему.

«Состояние сына удовлетворительное, он до сих пор переживает. Зрение ему в Башкирии вернуть не смогли, только деньги зря потратили. Теперь пока ищем другие варианты, клиники зарубежные. Но прогнозы везде не особо утешительные», — добавила мама Бекзата.

Напомним, Бекзат Сулейменов стал жертвой пьяной компании, которая насильно удерживала его в гараже, пытала, вонзая в тело шашлычные шампуры, и прострелила оба глаза. Парню чудом удалось спастись. Местные врачи поставили крест на восстановлении зрения Бекзата. Но семья не сдалась. Они связались с медиками Башкирии, которые дали надежду на частичное восстановление зрения левого глаза. Но операции ничего не изменили. Пострадавшему 25-летнему парню не смогли вернуть зрение.