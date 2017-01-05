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В ряде областей Казахстана перекрыты трассы

Надежда Рогозина 1 час назад Комментировать 4

В нескольких регионах Казахстана из-за метели и плохой видимости закрыты автодороги, сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

С 3 января в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на трассе Астана-Кокшетау для всех видов автотранспорта. Трасса Астана-Караганда закрыта для всех видов автотранспорта с четвертого января.

В Акмолинской области закрыто движение на участке автодороги Астана — Петропавловск (18-293 километры, Астана — Щучинск) и дороге Жезказган — Петропавловск (377-536 километры, граница Костанайской области — поселок Бузулук, 552-595 километры, поселок Сурган — граница СКО).

Также закрыт участок дороги Екатеринбург — Алматы (1 280-1 353 километры, Астана — граница Карагандинской области).

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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