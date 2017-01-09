Санаторий Жосалы
110

В Казахстане заработала антитеррористическая «горячая линия»

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 3

Сообщить о террористической угрозе теперь можно, позвонив по номеру 110.

В Казахстане появилась «горячая линия», куда можно будет сообщить о террористической угрозе. Специальный номер 110 будут обслуживать специалисты Комитета национальной безопасности.

Номер «горячей линии» внесен в перечень экстренной помощи и будет бесплатным. На 110 можно будет отправить короткие текстовые сообщения по фактам и событиям, связанным с угрозой терактов. До 15 января в Казахстане действует желтый, умеренный режим террористической угрозы. Пока информации о его продлении не поступало.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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