В Казахстане водка подорожает на 45%

В Казахстане подорожает водка, сообщает «КТК». Специалисты говорят: это вынужденная мера. В нашей стране резко упал спрос на алкогольную продукцию. Поэтому производители решили поставлять спиртные напитки в Россию и Беларусь. Главным их условием было – повышение ставок.

Только в этом году цена вырастет на 45%. То есть самая дешевая бутылка водки будет стоить 850 тенге. Но и это еще не все, утверждают эксперты.

Чтобы сравняться с российскими производителями, повышать цены начали еще два года назад. Тогда стоимость литра водки выросла сразу на треть. В минувшем 2016 алкоголь подорожал на 15%. Рост планируется еще как минимум два года.

И только к 2020 ставка казахстанских акцизов сравняется с российской, и наши производители смогут экспортировать продукцию. Пока же предприниматели продают алкоголь в страны, не входящие в Евразийский экономический союз. Наш алкоголь уже реализуется в Германии, Англии, Америке, Турции и Азербайджане. Сейчас ведутся переговоры с Вьетнамом.