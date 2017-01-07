В Караганду с гастролями приедут участники шоу «Танцы» на ТНТ

Караганду с гастролями 25 марта посетят участники проекта «Танцы» на ТНТ.

В эфире ТНТ в самом разгаре третий сезон шоу «ТАНЦЫ» — наставники распределили участников по своим командам и каждую неделю вместе с хореографами готовят мощные и яркие концерты. Тем временем уже совсем скоро начнется большой гастрольный тур нового сезона шоу. Впереди ребят ждут сотни тысяч поклонников, незабываемые эмоции и концерты.

В гастрольном списке третьего сезона более 50 городов. Тур стартует 9 февраля 2017 года в Томске и пройдет по Сибири, Северу, Дальнему Востоку, Поволжью, Югу, Центральной России и по Казахстану. Во время гастролей на Юге России лучшие танцовщики посетят летний танцевальный «Лагерь PROТАНЦЫ», который пройдет в Сочи с 16 по 24 июля.

Над программой предстоящего гастрольного тура, как и раньше, работают лучшие хореографы шоу во главе с Мигелем. Зрители живьем увидят самые яркие и фееричные номера и уже полюбившихся участников.

Концерт начнется в 19:00 в Центре бокса им. Серика Сапиева, стоимость билетов — от 5 500 до 15 000 тенге.