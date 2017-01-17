В Карагандинской области выявили нарушения при возведении объектов бюджетного строительства

Специалистами управления государственного архитектурно-строительного контроля были выявлены множественные нарушения при возведении бюджетных квадратных метров в Карагандинской области.

Как передаёт портал Ekaraganda.kz, в ходе проверок стало ясно, что нарушения продолжались в течение всего 2016 года.

— Нарушение требований действующего законодательства допускаются не только на объектах, строящихся за счет частных инвестиций, но и на объектах, реализация которых осуществляется субъектами за счет бюджета, — возвестил руководитель ведомства Тлектес Досаев на минувшем аппаратном совещании.

Результатом проверок объектов бюджетного строительства стало обнаружение серьезных нарушений норм законодательства со стороны должностных лиц отделов строительства городов Караганда и Сатпаев, Абайского и Каркаралинского районов, управлений строительства, энергетики и ЖКХ Карагандинской области.

Так же Досаев отметил, что виновные должностные лица подвергнуты административным взысканиям за осуществление строительно-монтажных работ при отсутствии проектно-сметной документации, за осуществление строительно-монтажных работ при отсутствии авторского надзора, за прием объекта в эксплуатацию при неполной готовности объектов, за эксплуатацию объектов без акта приемочной комиссии, за выполнение строительно-монтажных работ без уведомления органов госархстройконтроля.

В отношении недобросовестных лиц только за прошлый год возбуждено 247 административных дел, из них рассмотрено и вынесено обвинительное постановление по 74 делам, 173 дела рассмотрено судом. Наложено штрафов на общую сумму 27 млн. 151 тыс. тенге.