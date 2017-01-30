В Карагандинской области вынесли приговор похитителям Фаберже

В Карагандинской области спустя год после кражи наказали похитителей яйца Фаберже стоимостью 2,5 миллиона тенге и других ценных вещей, пишет Tengrinews.kz.

Уголовное дело о крупной краже в особняке, произошедшей 2 января прошлого года, рассмотрели в Казыбекбийском районном суде Караганды. Потерпевший показал суду, что в результате кражи из его дома были похищены ценности на общую сумму 1 228 000 долларов, в их числе деньги в размере 1 160 000 долларов и золотые изделия на сумму 68 000 долларов.

«В числе похищенных вещей оказались золотые изделия на сумму 23 120 680 тенге: комплект «Фрейвил» стоимостью 1 020 000 тенге; комплект «Роберто браво» стоимостью 5 100 000 тенге; набор «Самоцветы» — 4 080 000 тенге, набор «Монклер» — 1 190 000 тенге, серьги с бриллиантами — 800 000 тенге, кольцо с бриллиантом — 450 000 тенге, браслет «Хермес» — 510 000 тенге, печатка мужская с бриллиантами — 650 000 тенге, часы золотые — 2 380 000 тенге, набор «Роберто браво», коллекция 2015 года — 1 360 000 тенге, комплект «Ванклиф» — 1 020 000 тенге, набор бриллиантов с сапфирами — 2 040 000 тенге, яйцо Фаберже стоимостью 2 520 680 тенге», — указано в материалах дела.

Яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже, которая создавалась между 1885 и 1917 годами для российской императорской семьи и частных покупателей.

Родители и адвокаты троих подсудимых в ходе досудебного расследования обратились к хозяину дома. Они обсуждали вопрос о возмещении причиненного в результате кражи ущерба. Было решено, что сумма похищенных денег в размере 394 411 600 тенге будет поделена на три части по 131 470 530 тенге, и каждый виновный возместит ущерб от кражи денег в размере 131 470 530 тенге. Сумма ущерба от кражи золотых изделий здесь не учитывается, так как стоимость золотых изделий должен был возместить один из подозреваемых Бекеев, которому они были полностью переданы подельниками после кражи.

Судья Казыбекбийского районного суда Караганды в итоге вынес троим подсудимым приговор.

«Баяна С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершенная в особо крупном размере», и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима. Даурена Б. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража, совершенная в особо крупном размере», «Хищение группой лиц по предварительному сговору», и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ардака Ә. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных теми же статьями, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — постановил судья.

Суд постановил передать в личную собственность хозяина дома, где произошла крупная кража, автомашину Тоyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска, автомашину марки Тоyota Land Cruiser Prado 2015 года выпуска, а также хранящиеся на депозите в УФО ДВД города Астаны денежные средства: 748 535 тенге, 21 300 долларов и 3 340 евро в счет возмещения материального ущерба . В пользу владельца особняка суд принял решение возместить материальный вред на сумму 100 174 392 тенге.