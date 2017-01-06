В Карагандинской области начаты проверки домов с автономными котельными

В Карагандинской области началась комплексная проверка всех многоэтажных домов, отапливаемых автономными котлами. Срок окончания прведения этих проверок — 1 февраля. Как сообщили в областном управлении энергетики, проверять будут 60 многоэтажных жилых домов и 602 административных здания.

«В области всего имеются 662 объекта, которые имеют автономные котлы отопления. Из них 60 – это жилые многоэтажные дома, остальные 602 – это административные здания. В состав членов комиссии, которая начала проверять объекты, вошли представили акиматов городов и районов, сотрудники департамента по ЧС и жилищно-коммунального хозяйства. Мы будем проверять качество котлов, их расположение, то есть внутри зданий или в отдельных помещениях на безопасном расстоянии, а также уровень знаний работающего с котлами персонала, то есть кочегаров, электриков и так далее», — сообщили в управлении энергетики Карагандинской области.

Всех сотрудников котельных, не сумевших подтвердить свои знания по работе котлов, а также пожарной и промышленной безопасности, будут обучать либо запрещать руководителям административных зданий и домкомам в жилых домах сотрудничать с непрофессиональными работниками.

«Все котлы, работающие в подвалах жилых или административных домов, будут выноситься за пределы зданий на безопасное расстояние», — сообщили в управлении энергетики.

Напомним, поздним вечером 1 января в поселке Шахан близ Шахтинска произошло обрушение пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП погибли девять человек. Из-под завалов были спасены 32-летний мужчина и 11-летняя девочка.