В Карагандинской области граждане смогут контролировать дорожные работы

Глава региона Нурмухамбет Абдибеков на аппаратном совещании напомнил коллегам о положительном опыте привлечения членов общественного совета к контролю за ремонтом дорог в Темиртау.

По итогам совещания на 2017 год в рамках развития транспортной инфраструктуры Карагандинской области запланировано 27 миллиардов тенге. При пообещали отремонтировать 470 километров автомобильных дорог общего пользования.

«Прекращаются различные разговоры относительно того, качественно или некачественно уложили, деньги на сторону вывели или не вывели, подрядчик правильно или неправильно работал. Потому что эти представители общества сами ходят и смотрят. Да, подрядчикам это принесло определенные неудобства, в том числе и приходилось переделывать. Но, я думаю, что в общественном плане мы получили положительный резонанс», — отметил аким Карагандинской области.

По мнению Нурмухамбета Абдибекова, этот вопрос нужно хорошо проанализировать. Если необходимость подтвердится, то внедрить механизм общественного контроля.

«Запланировали большой объем работ по городам Темиртау, Жезказган, Балхаш. Думаю, проведенная работа в этом году покажет свой положительный результат. И на следующий год будем закладывать финансовые средства уже и по другим населенным пунктам. Так постепенно мы выведем дорожную сеть на нормальный уровень», — сказал глава региона.

По материалам Ekaraganda.