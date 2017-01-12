В Караганде водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и скрылся

Брошенный автомобиль без водителя найден полицейскими.

В Караганде водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Наезд произошел на Юго-Востоке Караганды. Женщина и малолетний ребенок переходили проезжую часть на пешеходном переходе, когда их сбил автомобиль Honda Accord и уехал. «Скорую» вызвали очевидцы.

«Женщина доставлена с переломом ноги и черепно-мозговой травмой, малолетний ребенок не пострадал», — уточнили в областном медицинском центре Караганды.

Как сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров, дорожно-патрульные полицейские нашли брошенный автомобиль, на котором были сбиты ребенок и женщина.

«Найден автомобиль Honda Accord. Транспортное средство помещено на штрафстоянку. Местонахождение владельца устанавливаем», — сообщил Бакытжан Кудияров.

Досудебное производство ведется по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК.