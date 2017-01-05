В Караганде ВИЧ-инфицированные создают семьи

В Карагандинском областном СПИД-центре реализуется проект с участием мультидисциплинарной команды (МДК) и НПО «Мир добра» по приверженности к АРТ-терапии.

Антиретровирусная терапия — метод терапии ВИЧ-инфекции, состоящий в приёме трёх или четырёх препаратов. Благодаря АРТ большинство ВИЧ-инфицированных могут в настоящее время вести нормальный образ жизни.

В состав МДК входят врач, психолог, соцработник и равный консультант.

— Как правило, врач знает историю болезни пациента и мотивирует его на лечение. Задача медсестры приглашать ВИЧ-позитивных людей на обследование, психолог совместно с равным консультантом проводят мотивационное консультирование для того, чтобы человек принял осознанное решение для принятия АРТ, — рассказывает психолог Динара Балгимбекова. – Почему-то у людей сложился стереотип: если они принимают таблетки, то значит больные, к тому же у них присутствует страх, что АРТ-препараты когда-то закончатся, а потом будут продаваться по немыслимой цене. Кто-то не верит в свой диагноз и напрочь отказывается принимать лекарства, а кто-то употребляет наркотики.

Специалист СПИД-центра отметила наиболее положительные моменты в своей работе, когда люди, живущие с ВИЧ, благодаря сплоченной работе МДК все же соглашаются принимать АРТ и получают от этого позитив.

Заключительный аккорд МДК – это группа поддержки, которую посещают люди, живущие с ВИЧ. Количество пар, соединивших себя узами брака, заметно растет. В группе поддержки люди знакомятся, влюбляются, создают семьи. Таким образом, они испытывают положительные эмоции, а от этого, как известно, количество СД-клеток растет.

Недавно в группу поддержки пришел парень, узнав о своем диагнозе, он не хотел жить. Благодаря работе мультидисциплинарной команды, он обрел много друзей и встретил свою любовь. Некогда подумывавший о суициде молодой человек воспрянул духом и решил начать жизнь с чистого листа, в которую он вошел вместе со своей любимой. В настоящее время парень подумывает о том, чтобы узаконить брак и родить здоровых детей. На сегодняшний день группа поддержки насчитывает 15 человек.

— Уникальность данной группы состоит в том, что люди, живущие с ВИЧ, на примере других видят, что не стоит зацикливаться на своей болезни, а жить вопреки всему.

Специалисты СПИД-центра ведут статистику своих подопечных, контролируют состояние их здоровья. Благодаря чуткому и внимательному медперсоналу у людей, живущих с ВИЧ, возникает желание прийти в СПИД-центр еще раз.

Областной СПИД-центр