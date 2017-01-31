В Караганде старушка действует по методу европейских попрошаек

Волонтеры рассказали, как пенсионерка в Караганде берет питомцев на сайте объявлений, чтобы попрошайничать с ними на улицах города.

Женщина находит объявления о пристройстве потомства кошек и собак, которых их владельцы упорно отказываются стерилизовать, передаёт Ekaraganda.kz. После чего пенсионерка с одутловатым лицом, выдающим склонность к алкоголю, идёт просить у горожан милостыню со спящим зверьком на руках. Причем «питомец» меняется довольно часто: вчера на руках женщины ютился пушистый котёнок, до этого – серая собачка, ещё раньше — щенок и другие животные. Кстати, использовать животных, чтобы разжалобить и «раскрутить» на монетку прохожих, часто используют попрошайки во Франции и Германии.

После очередной партии потомства щенкам и котятам порой приходится совсем несладко, однако безответственных хозяев это не останавливает — стерилизация представляется им неким злом, а вот бросить животных или отдать в первые попавшиеся руки, не интересуясь целью пристройства, — видимо, свидетельством душевной доброты и человечности, отмечает издание.

Тот факт, что судьбу розданных животных проконтролировать практически невозможно, не останавливают «добряков» от очередной вязки и последующего аукциона невиданной щедрости.

И то, что какая-то часть бесконтрольно плодящихся животных пополнит ряды городских бродяг, таких людей абсолютно не волнует. Главное – успеть сунуть маленьких жучек и мурок в первые подвернувшиеся «добрые руки» – и навсегда забыть.