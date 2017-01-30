В Караганде школьники смогут проверить свои знания в Центре тестирования UStudy

Центр тестирования UStudy – проект, реализованный образовательным брендом UStudy и Национальным центром тестирования в форме ГЧП (государственно-частного партнерства), пишет ekaraganda.kz.

С помощью такого центра тестирования у школьников есть возможность понять, что еще необходимо выучить и насколько подтянуть свои знания. В Караганде открылся 12-й по счету филиал Центр тестирования UStudy.

Всего до 2018 года планируется открыть 50 таких центров по всей республике, в том числе и в моногородах нашего региона. Учащиеся Караганды смогут проверить качество знаний, получаемых в школе, чтобы успешно подготовиться к разного рода экзаменам и ЕНТ в современной и удобной инфраструктуре. Проект уникален тем, что ученикам, классным руководителям и директорам предоставляется подробный отчет о допущенных ошибках и позволяет им выявить «белые пятна».

Рахат Ахмет, директор филиала в Караганде:

«Школьники постоянно проходят различные виды тестирований, а мы со своей стороны создали максимально комфортные для этого условия, и в наших центрах мы масштабно внедряем инновации – сдачу тестов в онлайн- и оффлайн-формате на компьютере».

На открытии филиала Центра в Караганде присутствовали аким области Нурмухамбет Абдибеков, заместитель акима области Абишев Ж.А., аким города Аубакиров Н.Е., руководители управления и отдела образования области и города, директора и учителя школ.

Все гости опробовали функционал тестирования.