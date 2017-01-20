В Караганде родителям угоревших детей может грозить уголовная ответственность

Одному из погибших мальчиков был всего год.

В Караганде в жилом доме произошел пожар. В результате трагедии погибли двое детей, передает Today.kz.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован соседями. 22-летняя родственница погибших мальчиков доставлена в медицинский центр.

Как сообщили в прокуратуре Октябрьского района Караганды, правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели малышей. Родителям погибших мальчиков может грозить уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

«Одному из погибших мальчиков был всего год. Дети 2008 и 2015 годов рождения остались с двоюродной сестрой. Где были родители и как часто они оставляли детей в квартире, выясняется. Мы ведем надзор за делом, а правоохранительные органы устанавливают степень ответственности родителей погибших мальчиков», — сообщили в районной прокуратуре.

В настоящий момент опрашиваются соседи, которые могут дать свидетельские показания об образе жизни семьи и родителей детей. В настоящий момент смерть мальчиков зарегистрирована по нулевой квалификации.