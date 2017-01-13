В Караганде провели осмотр аварийно-спасательных подразделений

Главной целью проверки является развитие инфраструктуры сил и средств спасательных подразделений для эффективного предупреждения природных ЧС в зимний период.

Зимой на территории Карагандинской области складывается непростая метеорологическая обстановка, осложненная сильными порывистыми ветрами, обильным выпадением осадков в виде снега, метелями и гололедными явлениями. Ликвидация чрезвычайных ситуаций зимнего периода прошлого года и складывающаяся обстановка в настоящее время в ряде регионов Карагандинской области требует от аварийно-спасательных служб высокой готовности, оперативности при спасении людей, оказавшихся в условиях снежных заносов.

«С каждым годом все шире становится круг вопросов, все сложнее задачи, которые приходится решать по обеспечению безопасности граждан. Это требует от нас постоянного внимания к вопросам организации работы спасателей, освоения и внедрения новых технологий в области предупреждения и ликвидации ЧС», — отметил заместитель акима Карагандинской области Ляпунов А.В.

Начальник Департамента по ЧС Карагандинской области отметил, что всего в зимний период с октября 2016 года в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных со сложными погодными условиями, 52 раза ограничивалось движение автотранспортных средств как по одному, так и по всем направлениям. Проведены 53 аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы, в ходе которых спасено 24 человека. Эвакуировано 436 человек, в том числе 68 детей. Из снежных заторов извлечена 61 единица техники.

В ходе проведения смотра готовности были проверены наличие и исправность служебного автотранспорта, аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, в том числе закупленного за счет местного исполнительного органа.

Прошедший смотр показал готовность сил и средств Департамента по ЧС Карагандинской области к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в зимний период.

Готовность к безаварийному прохождению зимнего периода на территории Карагандинской области является одной из основных задач, стоящих в настоящее время перед карагандинскими спасателями.

К освещению смотра готовности техники были привлечены журналисты телеканала АО «Агенство «Хабар» — передает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.