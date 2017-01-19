В Караганде пройдет отчетная выставка «Очарование сказочной Праги»

Выставка продлится с 20 по 27 января в Карагандинском Областном музее изобразительного искусства.

Открытие экспозиции с интригующим названием состоится 20 января в 16:00. Свои работы представят участники VI открытого Арт- пленэра для преподавателей-художников Карагандинской области. Маршрут пленэра пролегал через Чехию, Австрию и германию, откуда творцы и привезли свои произведения.

На суд зрителей будут выставлены более 60 пленэрных этюдов , набросков, произведений живописи, графики. Идея выставки — ознакомить карагандинцев и гостей города с работами педагогов-художников и учащихся.

В глазах карагандинских художников нашла свое отношение душа Чехии. Выставка даст возможность прогуляться по Праге, петляя по её затейливым улицам, переулкам и знаменитым мостам. Особенно очаровал наших художников Карлов мост над рекой Влтавой.

Экспозиция так же включает в себя фотографии, дополняющие впечатление об этой сказочной стране, волнующей ароматами кофе и пряностей. Карагандинские живописцы посетили мастер-классы чешских художников и завели много новых интересных знакомств.

Графические зарисовки, работа с мягким материалом вместе с учениками школы искусств №1 Джанзаковой Алиной, Бейсенгалиевой Сабиной, Магдеевым Святославом выполняли педагоги отделения школы искусств №1 Магдеева В.В. и Попова Г.А. Яркие сюжеты композиций ученицы СОШ№25 Любимовой Елены пронизаны цветами Праги; акварельные этюды, пастельные наброски педагогов Храпко В.В.и Любимовой Е.В. обещают перенести зрителя на улочки Праги. Дополняют экспозицию фотографии художника Валентина Лазариди.