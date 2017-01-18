В Караганде появилось Профессиональное сообщество бухгалтеров

Участие во встречах Клуба бухгалтеров могут принять бухгалтеры всей области. Создан он при Палате предпринимателей Карагандинской области, который объединил профильные ассоциации и бухгалтеров предприятий. Любые изменения в законодательстве, налоговой отчетности они будут обсуждать оперативно и сугубо профессионально.

Главной задачей Клуба является содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации бухгалтеров региона в сфере бухгалтерского учета, налогообложения, финансовой отчетности. Эксперты Палаты, а также приглашенные специалисты разъясняют наиболее важные вопросы бухгалтерского дела.

Заместитель директора Палаты предпринимателей Карагандинской области Ернар Кульпеисов отметил, что бухгалтеры здесь могут не только обсуждать текущие дела и механизмы работы, но и вносить предложения в действующее законодательство.

«Бухгалтеры — это, по сути, вторые по важности люди на своих предприятиях после руководителя. Поэтому этот специалист всегда в курсе самых последних изменений в налоговом и трудовом законодательстве, всегда знает, где можно и нужно сэкономить. Любой аудит смотрит хозяйственную деятельность предприятия, а разногласия в бухгалтерских бумагах обязательно влияют на стабильность компании. А Палата крайне заинтересована в благополучии бизнеса в регионе и развитии предпринимательства», — подчеркнул Е. Кульпеисов, рассказывая о данной инициативе.

К слову, налогообложение – одна из основных проблем, по которым предприниматели обращаются в Палату. И бухгалтерам предприятия необходимо доказать свою правоту, а для этого нужно знать не только законодательство, но и иметь практическую информацию. Именно в Клубе бухгалтеры смогут обмениваться знаниями и опытом из личной практики.

В Палате бухгалтеры провели уже две встречи, и здесь состоялись жаркие обсуждения по изменениям в налоговом законодательстве. Немало вопросов остается у предпринимателей по контрольно-кассовым аппаратам, еще не все их установили, а это грозит административной ответственностью, чего бизнесменам лучше избегать.

В качестве экспертов на встречи приглашаются профессиональные тренеры, представители аудиторских компаний, общественных объединений. Также в работе клуба постоянно будут принимать участие специалисты Департамента государственных доходов Карагандинской области, и некоторые щепетильные вопросы бухгалтеры смогут задать им напрямую, чтобы избежать ошибок.

«Работа Клуба представляет собой дискуссионно-просветительские встречи, которые проходят в Палате раз в месяц. Оповещаем о заседаниях на нашей страничке в социальной сети Facebook, а также рассылаем приглашение по нашей базе. Клуб открыт для всех бухгалтеров, участие бесплатное. А тех бухгалтеров, которые находятся не в областном центре, мы сможем подключить по видеоконференцсвязи», — сообщил Ернар Кульпеисов.