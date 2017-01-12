В Караганде полицейские жезлы используют для перформансов в честь Универсиады

Карагандинские чиновники нашли применение оставшимся «без работы» полицейским жезлам.

Ставшие ненужными полицейским жезлы карагандинцы будут использовать в мероприятиях чествования огня Универсиады -2017, передает корреспондент Today.kz.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области, более сотни «волшебных палочек» полицейских задействуют 26 января в церемонии зарождения и эстафеты огня Универсиады.

«Мы с большой ответственностью готовимся к предстоящим событиям, ведь они уникальны, – говорит руководитель управления Наталья Сухорукова. – Впервые в истории наша страна будет проводить Игры такого масштаба, поэтому мы должны обеспечить не только высокий организационный уровень, но высокую степень готовности наших спортсменов».

По ее словам, огонь Универсиады зародится 26 января в домне металлургического комбината в Темиртау, откуда будет доставлен факелоносцами эстафетой к месту проведения основных действий чествования огня Универсиады в Караганде – ледовому дворцу «Караганды Арена».

«Церемония зажжения огня станет праздником для всех карагандинцев, поэтому мы будем использовать все средства для создания атмосферы праздника. При проведении такого рода мероприятий применяется большое количество светящихся конструкций и приспособлений из люминисцентных и светоотражающих материалов, поэтому полицейские жезлы будут в общей массе всех средств как нельзя кстати», — сказала Наталья Сухорукова.

Зимняя Универсиада-2017

Церемония зажжения огня 28-й Всемирной зимней Универсиады состоится 25 января 2017 года в Астане.

В этих международных соревнованиях Казахстан впервые принял участие в 1993 году. На спортивное мероприятие будут привлечены 30 бригад скорой медицинской помощи.

Во время проведения Игр на каждом спортивном объекте и в Атлетической деревне будут организованы станции допинг-контроля.

Список факелоносцев 28-й Всемирной зимней Универсиады уже утвержден. Первым понесет огонь чемпион мира по боксу Ердос Жанабергенов.