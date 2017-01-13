В Караганде пересечена деятельность притона

В конце 2016 года ДВД Карагандинской области удалось пресечь деятельность притона для занятий проституцией и сводничества.

Сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью регулярно проверяются объявления, размещенные в интернете, в том числе социальных сетях об оказании интимных услуг с целью выявления организаторов данных незаконных действий.

Только в 2016 году сотрудниками полиции выявлено 228 фактов организации и содержания притонов для занятия проституцией или сводничества, из них 65 фактов совершались на съемных квартирах. Все организаторы привлечены к ответственности.

Также полицейскими выявлено 176 фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества, из которых 108 съемных квартир.

К примеру, в конце года сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области задержан житель города, который в течение месяца в арендованной квартире, под видом массажного салона, организовал притон для занятия проституцией и сводничества.

Управлением по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области в декабре задержана преступная группа, которая на съемной квартире продолжительное время незаконно лишала свободы и подвергала эксплуатации девушку, предоставляющую интимные услуги, передает пресс-служба МВД РК.