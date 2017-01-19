В Караганде парень с ограниченными возможностями создает бренд спортивной одежды

Молодой человек просит у государства помощи с решением ряда вопросов.

Отечественный бренд спортивной одежды создает в Караганде молодой предприниматель, инвалид ІІІ группы Данияр Ауписимов. Он уже имеет опыт пошива спецодежды и для организации нового направления ему необходима поддержка государства, сообщает Today.kz.

Во время приема граждан по личным вопросам акимом Карагандинской области Нурмухамбетом Абдибековым молодые предприниматели поделились своими планами по развитию предприятия.

«Мы хотели бы создать казахстанский бренд спортивной одежды. У нас уже приобретено оборудование на 250 тысяч долларов. Сейчас открыли цех, там работает около 15 человек. Мы уже имеем опыт пошива спецодежды. Рынок детально изучили. Нас поддержали индийские бизнесмены, которые инвестировали в наш проект. Мы с братьями решили зарегистрировать общественную организацию и принять на работу инвалидов. Но у нас есть проблемы, связанные с получением земельного участка, прохождения таможни, а также хотелось бы получить поддержку государства при привлечении иностранных инвестиций», — сказал Данияр Ауписимов.

Нурмухамбет Абдибеков пообещал решить вопросы и оказать содействие инициативной молодежи.

«Идея с созданием отечественного бренд и тем более трудоустройства инвалидов хорошая. Мы со своей стороны всесторонне поможем. В рамках закона, я думаю, можно решить некоторые вопросы. Я, как глава региона, очень рад за вас», — ответил глава региона.

Когда Данияру было 16 лет, его сбил автомобиль, после чего молодой человек перенес несколько операций. В свой коллектив Ауписимов планирует принимать также людей с ограниченными возможностями.