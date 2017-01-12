В Караганде офицер осужден за подлог

Военный суд Карагандинского гарнизона приговорил к трем годам лишения свободы, но освободил из зала суда по амнистии старшего офицера Главного управления расквартирования войск Вооруженных сил РК.

Как указал при оглашении приговора судья Кипшак Байжанов, в функции старшего офицера республиканского государственного учреждения входил технический надзор за строительством и ремонтом объектов. Однако 48-летний полковник внес ложные сведения в акты приемки выполненных работ о том, что общежития для солдат построены.

Прокурорам удалось доказать, что ущерб государства от действий подсудимого превысил 20 миллионов тенге. Факт лоббирования интересов подрядчика стал известен в ходе ревизионной финансовой проверки.

Подсудимый частично признал вину.

«Суд постановил: признать подсудимого виновным по части 2 статьи 314 Уголовного кодекса РК «Служебный подлог» и части 1 статьи 380 УК РК «Злоупотребление служебным положением» и назначить наказание в виде трех лет условно с лишением права занимать должности государственного служащего в государственных органах, органах самоуправления и Вооруженных силах на четыре года», — огласил приговор судья военного суда Карагандинского гарнизона Кипшак Байжанов.

Однако от отбывания наказания суд освободил офицера на основании закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК».

В отношении строительной фирмы, не исполнившей взятые на себя обязательства, проводится отдельное расследование, взыскиваются и бюджетные средства.