В Караганде объяснили, почему на путепроводе ХМК нет освещения уже несколько месяцев

Уже больше трех месяцев карагандинцы преодолевают путепровод ХМК в темноте. Освещения на этом участке дороги нет совсем, даже включенные фары с трудом помогают разглядеть, что там впереди. В ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды» рассказали, почему так долго на путепроводе нет освещения.

Руководитель отдела Шолпан Жусупова рассказала, что изначально проблемы с освещением возникли из-за долгой процедуры заключения договоров. Дело в том, что данный путепровод подключен не напрямую к сетям ЖКХ, а через частные электролинии.

— В освещении путепровода ХМК участвуют три организации. По линии электроснабжения – ТОО «КРЭК», по электросетям — ТОО «Техно», подключение — физическое лицо. Проводилась долгая работа по изменению технических условий. Затем процедура согласования между собой всех этих организаций – всё это время на мосту не было освещения, — говорит Шолпан Жусупова.

После этого свет таки включили, однако, буквально через несколько дней произошла авария, которую в данный момент устраняют.

— Во время работы возникли трудности. Из-за снежных заносов бригада не может найти место аварии, но работа ежедневно ведется.

В отделе ЖКХ обещают аварию ликвидировать в ближайшее время.