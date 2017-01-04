В Караганде на утилизацию сдали около 300 автомобилей

В Караганде до нового года на утилизацию сдали около 300 автомобилей. Пока что прием машин, вышедших из эксплуатации, приостановлен. Он возобновится с 16 января.

— Перед новым годом у нас был большой наплыв желающих сдать свои автомобили на утилизацию, — сообщил корреспонденту nv.kz начальник пункта приема вышедших из эксплуатации транспортных средств Данияр Кушкумбаев. – Мы в день принимали по нескольку десятков машин. Приходилось продлевать рабочий день и принимать автомобили до девяти часов вечера.

Данияр Кушкумбаев добавил, что программа по приему на утилизацию старых автомобилей продолжается. Карагандинский пункт прием машин откроется 16 января. С этого дня автохлам будут принимать на тех же условиях, что и раньше. Утилизации подлежат легковые автомобили категории М1, масса которых не превышает 3,5 тонн и которые имеют до семи посадочных мест.

За утилизацию машин предусмотрена компенсация по двум категориям. Под первую подпадают легковушки в полной комплектации. У машины должны быть: кузов, двери, капот, крышка багажника, двигатель, коробка передач, радиатор, крылья, колеса, аккумулятор, выхлопная система и катализаторы. Не обязательно, чтобы они стояли на своих местах. Главное, чтобы все это было в наличии. При этом машина может быть и не на ходу. В таком случае автовладелец получит 150 тысяч тенге. Ко второй категории относятся легковушки в неполной комплектации: с кузовом, дверьми, двигателем и коробкой передач. За утилизацию такой машины дают 48 тысяч тенге.