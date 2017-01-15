В Караганде убит бухгалтер Энергозавода

В Караганде жертвой неизвестных преступников стала бухгалтер Энергозавода — 43-летнюю женщину задушили махровым полотенцем, передают «Криминальные новости».

После развода с мужем Виктория жила в квартире одна. Женщину мертвой обнаружила ее дочь, когда в очередной раз пришла проведать мать. Она лежала с махровым полотенцем на шее.

«Соседи Виктории никакого шума не слышали. Если и было нападение, то оно было каким-то странным: двери не взломаны, беспорядка в комнатах не наблюдалось», — говорят коллеги убитой.

По словам дочери, ничего ценного из квартиры матери не пропало — во всяком случае, после беглого осмотра она пришла к выводу, что вряд ли на маму напали налетчики.

Кто совершил преступление и каков был мотив у нападавших, пока остается неясным.

«Для всех нас Виктория, в первую очередь, была олицетворением порядка и дисциплины. Без натяжки можно сказать, что она была примерным работником и добрым товарищем. Компетентная, доброжелательная, дипломатичная. Работать с ней было одно удовольствие. С ней советовались, считались с ее мнением — словом, уважали. Это невосполнимая потеря», — выразила всеобщее мнение одна из сотрудниц финансовой сферы.