В Караганде бандиты ограбили магазин часов на 50 млн тенге (Видео)

Золотые и бриллиантовые часы на 50 миллионов тенге унесли грабители в медицинских масках из торгового дома «Абсолют» в Караганде, передает Today.kz.

Грабеж произошел утром, когда продавец открыла бутик.

«Вошел первый покупатель, мужчина азиатской внешности. Он был в медицинской маске. Он попросил продавца показать ему золотые часы. Когда она повернулась к нему спиной, чтобы достать товар, мужчина набросился на нее и ударил электрошокером, затем брызнул в лицо газовым баллончиком», — рассказал владелец бутика Николай.

Скотчем грабитель связал девушке руки и ноги, заклеил им рот и глаза. Следом вошел второй подельник, и они вместе сложили в сумки все часы с витрин.

«Похищены ювелирные часы фирм «Омега», «Лонджин», «Ника», «Тиссо». Мне нанесен ущерб в 50 миллионов тенге», — сообщил предприниматель.

По его словам, продавец с трудом добралась до соседнего бутика, где ей помогли освободиться другие продавцы.

Как прокомментировал руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров, по факту грабежа в бутике начато досудебное расследование согласно части 2 статьи 191 УК РК «Грабеж».

«Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей подозреваемых. Уголовное дело расследуется», — заключил Кудияров.