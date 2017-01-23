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В двух областях Казахстана ограничено движение из-за непогоды

Алтынай Сарсенбаева 32 минуты назад Комментировать 10

Введены ограничения на дорогах республиканского значения в Алматинской и Карагандинской областях, сообщает пресс-служба РГП «Казахавтодор».

«23 января в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) действует ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге «Сарыозек-Коктал» 40-80 километры , участок от села Когалы до села Басши», — говорится в сообщении.

Также в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» 1353-1444 километры, участок от границы Акмолинской области до города Темиртау.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской, Алматинской и Костанайской областях действуют ограничения для движения автотранспорта.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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