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В Ботакаре арестовали граждан Узбекистана, которые не выехали на родину после истечения срока регистрации

Надежда Рогозина 22 минуты назад Комментировать 3

В Бухар-жырауском районном суде Карагандинской области рассмотрели административные дела двух граждан Узбекистана. Они нарушили 517 статью Кодекса об административных правонарушениях. Иностранцы не покинули Казахстан в течение трех суток после истечения срока, указанного при регистрации в миграционной карточке.

В суде нарушители признали свою вину. Заявили, что  у них не было возможности вовремя выехать в Узбекистан из-за отсутствия денег на билеты. В содеянном иностранцы раскаялись и попросили суд строго их не наказывать. И назначит минимальный срок ареста, так как выплатить денежный штраф они не имеют возможности.
В итоге суд признал иностранцев виновными в административном правонарушении и назначил наказание в виде ареста на двое суток.

По сообщениям nv.kz

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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