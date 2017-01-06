В Ботакаре арестовали граждан Узбекистана, которые не выехали на родину после истечения срока регистрации

В Бухар-жырауском районном суде Карагандинской области рассмотрели административные дела двух граждан Узбекистана. Они нарушили 517 статью Кодекса об административных правонарушениях. Иностранцы не покинули Казахстан в течение трех суток после истечения срока, указанного при регистрации в миграционной карточке.

В суде нарушители признали свою вину. Заявили, что у них не было возможности вовремя выехать в Узбекистан из-за отсутствия денег на билеты. В содеянном иностранцы раскаялись и попросили суд строго их не наказывать. И назначит минимальный срок ареста, так как выплатить денежный штраф они не имеют возможности.

В итоге суд признал иностранцев виновными в административном правонарушении и назначил наказание в виде ареста на двое суток.

По сообщениям nv.kz