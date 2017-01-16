Уволенный за грубость кондуктор угрожает пассажиру расправой в Караганде

Мужчина после увольнения регулярно названивает тому, кто на него пожаловался, с угрозами разобраться «по-мужски» и «не дать спокойно жить».

Бывший кондуктор рейсового автобуса «Шахтинск – Караганда», уволенный ранее за оскорбление пассажира, решил угрозами побоев добиться своей правды, пишет ekaraganda.kz.

Уволили мужчину после инцидента, который произошёл 21 ноября 2016 года с медиком из Шахтинска, который направлялся на работу в Караганду. Конфликт разгорелся после того, как в переполненном автобусе пассажиру после оплаты проезда не выдали билет, вдобавок обозвав «конём». После возмущения пассажира, ретивый кондуктор стал толкать медработника, хватать за руки и пытаться вытолкнуть наружу дабы устроить «мужской разговор». При этом водитель транспортного средства в ответ на обращение оскорблённого пассажира никак не отреагировал.

После заявления от пострадавшего Абая Керимбекова в автопарк №3 и ОВД Шахтинска, водителя оштрафовали, а кондуктора, что называется, «попросили» покинуть рабочее место, ведь официально мужчина не был трудоустроен.

Однако история получила продолжение: с недавних пор Абай Керимбетов стал регулярно получать в свой адрес угрозы расправы от уволенного кондуктора. Мужчина вынужден обратиться за помощью к местным стражам правопорядка.

«У меня нет другого выхода, как написать заявление в полицию и попросить защиты. Договориться с ним не получается: бывший кондуктор то разговаривает матом, то обещает написать встречное заявление и грозит «не дать спокойно жить». Мне интересно, откуда он узнал номер моего мобильного. Его я указывал только в заявлении, написанном мною в третий автопарк. Но там категорически утверждают, что не давали никому мой номер. Почему пассажир, решивший цивилизованно отстоять свое право на уважение человеческого достоинства, подвергается такому прессингу?», – недоумевает медработник.

В администрации автопарка №3 прокомментировали, что точно не знают, как телефонный хулиган выяснил номер Керимбетова и посоветовали обратиться в органы прокуратуры. В ответ на это карагандинские правозащитники заявляют, что так как автопарк не подписывал обязательство о конфиденциальности и неразглашении личных данных заявителя, то руководство не несёт за распространение информации никакой ответственности.