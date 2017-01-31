Универсиада в Алматы: анонс соревнований на 31 января

Сегодня, 31 января, казахстанские спортсмены продолжат своё выступление на XXVIII Всемирных студенческих играх.
31 января
Кёрлинг – женщины, мужчины. «Алматы Арена».
09:00. Групповые соревнования.
Хоккей с шайбой – мужчины. «Халык Арена».
12:30. Япония – Южная Корея, групповой этап.
16:00. Словакия – США, групповой этап.
19:30. Казахстан – Швеция, групповой этап.
Хоккей с шайбой – женщины. Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака.
20:00. Япония – США, групповой этап
Конькобежный спорт – женщины, мужчины. Высокогорный каток «Медеу».
11:00. Забег на 1500 метров, женщины, разыгрываются медали.
13:00. Забег на 5000 метров, мужчины, разыгрываются медали.
Горнолыжный спорт – женщины. Горнолыжный курорт «Шымбулак».
10:00. Комбинация, супергигант, разыгрываются медали.
13:30. Комбинация, супер-слалом, разыгрываются медали.
Фристайл – мужчины, женщины. Спортивно-развлекательный комплекс «Табаган».
11:30. Смешанная командная акробатика, квалификация.
14:00. Смешанная командная акробатика, финал, разыгрываются медали.
Сноуборд – мужчины, женщины. Горнолыжный курорт «Шымбулак».
09:00. Параллельный слалом, квалификация.
14:00. Параллельный слалом, финал, разыгрываются медали.
Биатлон – мужчины, женщины. Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау».
11:15. Индивидуальная гонка 15 км, женщины, разыгрываются медали.
14:15. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины, разыгрываются медали.
Лыжные гонки – мужчины, женщины. Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау».
10:30. Гонка преследования 5 км, женщины, разыгрываются медали.
13:00. Гонка преследования 10 км, мужчины, разыгрываются медали.
Лыжное двоеборье – мужчины, женщины. Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау».
11:00. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена, прыжки с трамплина.
15:30. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена, лыжная гонка 10 км.
Добавим, Казахстан завершил первый медальный день Универсиады на пятом месте (одно серебро, две бронзы). Возглавляет список сборная России (4 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая медали). На третьем месте Китай с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.