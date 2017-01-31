Универсиада в Алматы: анонс соревнований на 31 января

Сегодня, 31 января, казахстанские спортсмены продолжат своё выступление на XXVIII Всемирных студенческих играх.

31 января

Кёрлинг – женщины, мужчины. «Алматы Арена».

09:00. Групповые соревнования.

Хоккей с шайбой – мужчины. «Халык Арена».

12:30. Япония – Южная Корея, групповой этап.

16:00. Словакия – США, групповой этап.

19:30. Казахстан – Швеция, групповой этап.

Хоккей с шайбой – женщины. Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака.

20:00. Япония – США, групповой этап

Конькобежный спорт – женщины, мужчины. Высокогорный каток «Медеу».

11:00. Забег на 1500 метров, женщины, разыгрываются медали.

13:00. Забег на 5000 метров, мужчины, разыгрываются медали.

Горнолыжный спорт – женщины. Горнолыжный курорт «Шымбулак».

10:00. Комбинация, супергигант, разыгрываются медали.

13:30. Комбинация, супер-слалом, разыгрываются медали.

Фристайл – мужчины, женщины. Спортивно-развлекательный комплекс «Табаган».

11:30. Смешанная командная акробатика, квалификация.

14:00. Смешанная командная акробатика, финал, разыгрываются медали.

Сноуборд – мужчины, женщины. Горнолыжный курорт «Шымбулак».

09:00. Параллельный слалом, квалификация.

14:00. Параллельный слалом, финал, разыгрываются медали.

Биатлон – мужчины, женщины. Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау».

11:15. Индивидуальная гонка 15 км, женщины, разыгрываются медали.

14:15. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины, разыгрываются медали.

Лыжные гонки – мужчины, женщины. Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау».

10:30. Гонка преследования 5 км, женщины, разыгрываются медали.

13:00. Гонка преследования 10 км, мужчины, разыгрываются медали.

Лыжное двоеборье – мужчины, женщины. Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау».

11:00. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена, прыжки с трамплина.

15:30. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена, лыжная гонка 10 км.

Добавим, Казахстан завершил первый медальный день Универсиады на пятом месте (одно серебро, две бронзы). Возглавляет список сборная России (4 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая медали). На третьем месте Китай с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.