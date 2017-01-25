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Универсиада-2017: Карагандинская область потратила 36 млн бюджетных тенге

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 9

Все они пошли на организацию эстафеты огня

Руководитель Управления физической культуры, туризма и спорта Наталья Сухорукова озвучила сумму, затраченную на подготовку к Универсиаде. Наша область выделила на это 36 миллионов тенге. Вся сумма ушла на организацию Эстафеты огня, которая пройдет в Темиртау и Караганде 26 января.

На бюджетные деньги заказали форму для факелоносцев, транспорт, баннеры, листовки и афиши, а так же наняли ледовый балет из Омска, который выступит во дворце «Караганды Арена» после того, как туда доставят огонь Универсиады. Стоит отметить, что практически все, что требовалось для организации эстафеты огня, выполнялось предпринимателями карагандинской области.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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