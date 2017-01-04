Туман, гололед и ветер ожидаются в Казахстане 4 января

4 января на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра на севере и центре с метелью.

В Акмолинской области возможно усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, местами ожидается метель, гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с, ночью местами – туман, гололед.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с.

В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами метель, гололед, усиление ветра 15-20, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях временами порывы 23 м/с.

В Павлодарской области местами – метель, гололед, усиление ветра 17-22 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами – метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – метель.

В Атырауской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед.

В Мангыстауской области – местами туман.

В Астане -1°, облачно.