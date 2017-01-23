Три пуска в первом квартале 2017 года планируется осуществить с космодрома «Байконур»

Роскосмос опубликовал график запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы.

Так же Роскосмос выставил график Федеральных целевых программ, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов, заплпнированных в январе-марте 2017 года, передает МИА «Казинформ».

По программе Международной космической станции в первом квартале 2017 года с космодрома Байконур планируется осуществить два пуска. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05» отправится к МКС 21 февраля, на 27 марта запланирован старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» с очередной экспедицией на борту.

По коммерческим программам в январе-марте 2017 года также планируется осуществить 2 запуска: один запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур, второй с космодрома Куру из Гвианского космического центра. Как отмечает пресс-служба Роскосмоса, о дате запуска РН «Протон-М» с космическим аппаратом EchoStar 21 («ЭкоСтар-21»), который уже несколько раз переносился, будет объявлено дополнительно.