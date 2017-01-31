Тестовые задания к олимпиаде для второклассников Караганды возмущают родителей

Житель Караганды, являющийся отцом второклассницы, разместил на YouTube видеоролик, в котором возмутился вопросами в тестовых заданиях, розданных школьникам к предстоящей олимпиаде, передает Today.kz.

Родитель показал сборник тестовых заданий по олимпиаде для второклассников.

«Естественно, все домашние задания вместе с дочерью делаю я», — сказал отец ученицы, отметив, что при таком уровне сложности школьница не в состоянии выполнять их самостоятельно.

Родитель показал сборник тестовых заданий по олимпиаде для второклассников по предмету «Познание мира».

«Как ученики смогут ответить на такие сложные вопросы? Тут не каждый взрослый ответит. Вот первый вопрос: каким одним словом можно назвать детеныша волчицы, лисицы, соболя, а также группы ластоногих (моржей, тюленей)? И несколько вариантов ответа: теленок, птенец, котенок и щенок. Второй вопрос: в какую страну можно попасть, двигаясь вдоль Уральского хребта с севера на юг? Японию, Казахстан, Китай, Белоруссию. Дочка — географ, что ли? Знает карту? Откуда она знает, в каком направлении страна находится? Вы ей сначала объясните, где север, а где юг, — обращается родитель к педагогам. — Если я сам карту не подниму, не посмотрю, я не смогу сориентироваться».

По словам отца школьницы, он является бывшим военным.

«Мы по звездам ориентировались, по компасу. А ребенок как должен это сделать, как ответить — без карты, без компаса?» — возмущен мужчина.

Отец второклассницы озвучил еще один вопрос: город Певек находится на Дальнем Востоке и одновременно является не только одним из самых восточных городов России, но и самым… Варианты ответов: древним, северным, южным, солнечным, маленьким.

«Ваш ребенок знает это во втором классе? А мой не знает. Это надо давать студентам, которые это все изучали!» — считает родитель.

В пресс-службе управления образования Карагандинской области не взяли на себя ответственность за качество тестовых вопросов.

«Не мы являемся разработчиками тестов, поэтому комментировать обращение не можем», — сообщили в пресс-службе управления образования региона.