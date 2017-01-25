«Tequila sunrise» выступят в Караганде

Валерий Роголев и группа «Tequila sunrise» приглашают всех на акустический концерт в Арт-клубе «Sadre» 1 февраля.

В программе обещают несколько уже исполнявшихся ранее композиций, полюбившихся публике. Так же для гостей прозвучит много новых современных эстрадных и ретро-хитов 90-х годов в интересных аранжировках.

В песенном аккомпанементе — гитары, перкуссия, клавишные и баян!

Отличительная черта этой молодой и зажигательной команды — удивительное обаяние и весёлая атмосфера, которую музыканты создают одним своим появлением!

Приобретайте билеты на концерт организаторы советуют заранее.

Справки по телефону: 87003503745.